Депутата Екатеринбургской гордумы вызвали в полицию из-за участия в шествиях оппозиции

Депутат гордумы Константин Киселев получил повестку из-за участия в январских акциях протеста в поддержку Навального. Его вызывают в полицию дать объяснение. Как пишет Киселев в фейсбуке, игнорировать приглашение он не будет, сходит вместе с адвокатом. При этом Киселев полагает, что как депутат гордумы он считается спецсубьектом.

«Моя ситуация интересна тем, что у меня двойной статус. Простой гражданский и депутатский. Если с первым понятно (каждый имеет право мирно участвовать, так как есть норма Конституции, а уведомление о мероприятии необходимо только для того, чтобы полиция обеспечила безопасность участвующих в мероприятиях), то со вторым – депутатским – любопытнее. На языке правоохранителей он звучит так – спецсубъект», – указал он.

Добавим, по итогам акций 23 и 31 января в Екатеринбурге было задержано около сотни человек. А после полицейские начали вычислять активистов по камерам. Штаб Навального до акций обещал помочь с оплатой штрафов, суды в Екатеринбурге чаще всего за участие в январских шествиях отправляют на обязательные работы.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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