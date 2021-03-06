Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицу

Утром в субботу, 6 марта, улицу Походную (микрорайон Уктус) затопило из-за коммунальной аварии. Машины вынуждены передвигаться по бампер в воде, сообщает паблик «Инцидент. Екатеринбург».

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» «Новому Дню» сообщили, что на месте уже работают аварийные бригады, водоснабжение в районе аварии перекрыто, но точное место прорыва водопровода еще не обнаружено. Более точная информация появится позже.

Напомним, в конце декабря 2020 года на Уктусе произошла крупная коммунальная авария. Прорвало трубу холодного водоснабжения, и вода залила сразу несколько улиц. Тогда был поврежден магистральный водопровод диаметром 400 мм в районе улиц Мраморская и Дальневосточная.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

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