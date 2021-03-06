В результате аварии на Уктусе водоснабжение перекрыто в шести домах

Аварийные бригады ЕМУП «Водоканал» обнаружили место прорыва магистрального водопровода диаметром 400 мм, из-за которого утром была залита водой проезжая часть улицы Походной.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе предприятия, под отключение попали четыре частных и два многоквартирных дома на улице Самолетной. На место прибыла цистерна с питьевой водой. Ожидается, что последствия аварии будут устранены до конца сегодняшнего дня.

Напомним, сегодня утром от пользователей соцсетей стало известно, что проезжая часть улицы Походной залита водой. В некоторых местах автомобили погружались в воду на 20-30 см.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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