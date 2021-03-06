Екатеринбургский журналист заявил о попытке похищения

Корреспондент уральской редакции ИА Regnum Дмитрий Красноухов заявил, что поздно вечером 5 марта его пытались похитить трое неизвестных мужчин из кафе на проспекте Ленина в Екатеринбурге.

По словам Дмитрия, он сидел спиной ко входу и писал статью на ноутбуке. Внезапно на него напали трое мужчин, один из которых представился полицейским и на секунду показал какое-то удостоверение. Журналиста назвали «закладчиком» и попытались насильно вытащить из здания кафе. Но Дмитрий не подчинился, на помощь подоспел персонал и неизвестные отступили. Сам корреспондент не пострадал.

На вопрос «Нового Дня», с чем это могло быть связано, Красноухов ответил, что это причины пока непонятны. Но если дело в «неудобных» для кого-то журналистских материалах, то это «очень неправильно». Заявление в отдел полиции № 7 написано и принято сотрудниками.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что 5 марта в 23:00 в дежурную часть ОП № 7 УМВД по Екатеринбургу обратился гражданин 1993 г.р., который сообщил, что на территории кафе в центре города неизвестные пытались силой вывести его на улицу. «Поступившая в ОВД информация зарегистрирована. Руководством отдела полиции проведение проверки поручено сотрудникам уголовного розыска. В настоящее время анализируются записи с камер видеонаблюдения и опрашивается персонал учреждения общепита. Видимых телесных повреждений у заявителя не имеется. Сыщики устанавливают более подробные и точные обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – заявил полковник Горелых.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.21

Железная леди: считает выточку деталей для станков настоящим искусством. / Число новых случаев Covid-19 на Среднем Урале держится на уровне меньше 200 в сутки. / В результате аварии на Уктусе водоснабжение перекрыто в шести домах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»