Врио начальника УМВД заявил, что с попыткой похищения журналиста все было «по-другому»

История с попыткой похищения екатеринбургского журналиста Дмитрия Красноухова получила продолжение: сегодня ее обсудили на заседании городской думы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в гордуме выступал с докладом врио начальника городского УМВД Андрей Швыдченко. К нему обратился депутат Тимофей Жуков, заявивший: «5 марта одного из журналистов попытались похитить в кафе, представившись полицейскими. Прошу взять на контроль. Потому что есть информация, что это не единственное преступление. Возможно, это какая-то организованная группа, которая прикрывается сотрудниками МВД и прибегает к вымогательству».

На это Швыдченко ответил, что проверка проводится под личным контролем начальника УМВД. «Мы посмотрели систему видеонаблюдения. Изначальная информация, которая озвучивалась в СМИ, по видеонаблюдению, которое было установлено в том помещении, совсем по-другому ситуация происходит. Когда закончится проверка, мы отдельно результаты доведем», – заявил он.

«Могу только приветствовать, что проверку по инциденту взяли на личный контроль, – заявил «Новому Дню» сам Дмитрий Красноухов. – И неважно, журналист я или нет – нельзя допускать, чтобы человека могли просто так взять и похитить в центре города. Заявление врио начальника УМВД по Екатеринбургу Андрея Швыдченко о том, что ситуация с нападением якобы «происходила по-другому», стало для меня неожиданным. Надеюсь, что позже врио главы УМВД объяснит, что он имел в виду. Видеозапись нападения уже опубликована в открытом доступе, и каждый может сам посмотреть её и сделать выводы. Все мы ждём результатов проверки как в МВД, так и в СКР».

Напомним, поздно вечером 5 марта журналиста пытались похитить трое неизвестных мужчин из кафе на проспекте Ленина в Екатеринбурге. По словам Дмитрия, он сидел спиной к входу и писал статью на ноутбуке. Внезапно на него напали трое мужчин, один из которых представился полицейским и на секунду показал какое-то удостоверение. Журналиста назвали «закладчиком» и попытались насильно вытащить из здания кафе. Он написал заявление в полицию, что подтвердил пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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