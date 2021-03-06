«Автомобилист» обыграл «Авангард», сократив отставание в серии до 1-2

«Автомобилист» одержал первую победу над «Авангардом» в плей-офф Кубка Гагарина. Третий матч серии прошел в Екатеринбурге, хозяева победили со счетом 2:1.

На 32-й минуте Станислав Бочаров с передачи Питера Холланда забросил шайбу в меньшинстве, и екатеринбуржцы вышли вперед. Но «Авангард» отыгрался очень быстро, спустя 54 секунды на табло уже горели 1:1. Гол забил Александр Хохлачев при розыгрыше омичей большинства. В концовке матча Георгий Белоусов сходу отправил шайбу в ворота Игоря Бобкова и принес «Автомобилисту» долгожданную победу. Хотя уральским болельщикам пришлось понервничать, так как судьи снова отправились просматривать эпизод. Но в отличие от прошлой игры, в которой арбитры отменили два гола екатеринбургской команды, на этот раз решение было принято в пользу «Автомобилиста» – гол Белоусова был чистым.

«Отличная игра, хороший хоккей. Очень рад, что сегодня удалось выиграть челлендж, и нам засчитали гол. Мы хорошо сыграли как команда», – подвел итоги третьего матча плей-офф тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

Екатеринбургский клуб сократил отставание в первом раунде плей-офф до 1-2. Серия длится до четырех побед.

«Я считаю, что мы прибавляем от игры к игре. Второй матч провели лучше, чем первый, а сегодня сыграли еще лучше, удалось победить. Если посмотреть, то во втором периоде прошлого матча мы уже много атаковали и смогли забить дважды. Что касается сегодняшнего матча, то мы старались лучше играть в атаке, но борьба была все 60 минут. Я бы не сказал, что более жесткая игра – это наша стратегия. Но мы понимаем, что такой игрок как Толчинский сделает что угодно, если дать ему пространство. Мы должны были играть против него плотно и жестко, чтобы лишить его этого пространства. Тоже самое касается Ильи Ковальчука. У «Авангарда» много техничных форвардов, способных создать гол из ничего. У нас получилось играть плотно и аккуратно против них», – отметил защитник «Автомобилиста» Корбиниан Хольцер.

Четвертый матч серии пройдет 8 марта также в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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