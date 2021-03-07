Арестован водитель, сбивший насмерть двух пенсионерок в Качканаре (ФОТО)

Сотрудники полиции доставили из Качканара в Екатеринбург 30-летнего гражданина Жукова, совершившего ДТП, в котором погибли две пожилые женщины. Ему уже предъявлено обвинение.

Уголовное дело будет вести специализированное подразделение по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Свердловской области. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Как уже писал «Новый День», авария, о которой идет речь, произошла 5 марта в 12.55 на улице Свердлова в Качканаре. Водитель автомобиля «Хонда – Интегра» не пропустил двух пожилых женщин, которые шли в поликлинику и переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Их отвезли в реанимацию городской больницы. Старшая из пенсионерок скончалась почти сразу. За жизнь второй несколько часов боролись врачи, но, к сожалению, безуспешно. Водитель с места происшествия скрылся, машина была найдена брошенной в тот же день.

Валерий Горелых сообщил, что сначала сыщики установили хозяина иномарки. Он во время ДТП был пьян и поэтому находился на пассажирском сидении. За рулем был его знакомый – гражданин Жуков, 1990 года рождения. Жуков получил водительские права в 2018 году. За это время он уже 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости. Кроме того, у него имеется 6 судимостей за кражи и угоны. В последний раз срок отбывал в ивдельской исправительной колонии №62, стены которой покинул в 2017 году. Официально не трудоустроен.

«Вероятно, осознав, каких дров наломал, на следующий после ДТП день он сам пришел в отдел полиции и написал явку с повинной. В содеянном раскаивается. Начальник ГУ МВД области Александр Мешков, когда ему доложили о об аварии с двумя погибшими женщинами, и что лихач скрылся, дал поручение принять все необходимые меры, чтобы злоумышленник не остался безнаказанным и был арестован, а расследованием уголовного дела занималось ГСУ Главка. Сегодня судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Оксана Мамонтова согласилась с ходатайством следователей ГУ МВД области и арестовала обвиняемого. До судебного разбирательства гражданин Жуков будет содержаться в СИЗО на улице Репина, 4», – отметил полковник Горелых. Расследование аварии следователями полиции продолжается.

Екатеринбург, Качканар, Елена Владимирова

Екатеринбург, Качканар. Другие новости 07.03.21

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