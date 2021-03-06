Неизвестный водитель сбил на «зебре» двух пенсионерок, шедших в поликлинику. Обе погибли (ФОТО)

Неизвестный водитель в Качканаре сбил на «зебре» двух пожилых женщин и скрылся.

Как сообщили в МО МВД «Качканарский», накануне днем на улице Свердлова у дома № 39а водитель автомобиля «Хонда – Интегра» не пропустил двух пожилых женщин, которые переходили дорогу по «зебре». В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Их отвезли в реанимацию городской больницы. Старшая из пенсионерок скончалась почти сразу. За жизнь второй несколько часов боролись врачи, но, к сожалению, безуспешно.

В полиции установили, что пенсионерки шли в поликлинику. Водитель скрылся с места происшествия. Через некоторое время брошенная «Хонда – Интегра» была найдена в одном из микрорайонов города. Личность водителя устанавливают.

Качканар, Елена Владимирова

Качканар. Другие новости 05.03.21

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