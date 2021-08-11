Осужден водитель, насмерть сбивший двух пенсионерок на «зебре»

В Качканаре вынесен приговор Андрею Жукову, который насмерть сбил двух пожилых женщин на пешеходном переходе и скрылся с места преступления. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, водитель приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением водительских прав еще на 2 года.

Суд установил, что 5 марта 2021 года около 12:50 Жуков ехал на автомобиле «Хонда Интегра» по левой полосе проезжей части улицы Свердлова со скоростью около 60 км/ч. Приблизившись к «зебре», он, вопреки правилам, не сбавил скорость до 20 км/ч, проигнорировал стоявший на правой полосе попутный автомобиль и сбил двух переходивших дорогу женщин 79 и 83 лет. После этого Жуков скрылся с места происшествия.

Как сообщал «Новый День», пострадавших отвезли в реанимацию городской больницы. Старшая из пенсионерок скончалась почти сразу. За жизнь второй несколько часов боролись врачи, но, к сожалению, безуспешно. В полиции установили, что пенсионерки шли в поликлинику. Через некоторое время брошенная водителем «Хонда Интегра» была найдена в одном из микрорайонов города.

Качканар, Елена Владимирова

Качканар. Другие новости 11.08.21

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