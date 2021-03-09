В патрульной полиции Екатеринбурга не хватает свыше 30% сотрудников

В полиции Екатеринбурга не могут решить проблему дефицита кадров. По итогам 2020 года недокомплект сотрудников в целом по гарнизону составил 14%, сообщил сегодня в думе врио начальника городского УМВД Андрей Швыдченко. Наиболее остро вопрос стоит в патрульно-постовой службе, где не хватает более 30% полицейских. В участковых службах не закрыты 14% рабочих мест.

«За прошедший год в патрульно-постовую службу прибыло 30 сотрудников, в участковую службу – 25. Мы работаем в этом направлении, вопрос находится на личном контроле начальства», – пояснил Швыдченко. Депутаты спросили, какую зарплату получают рядовые сотрудники полиции, и были шокированы ответом.

По словам Швыдченко, средняя зарплата лейтенанта полиции в Екатеринбурге составляет 23-25 тысяч рублей. Начальник отдела получает 45-50 тысяч рублей с учетом стажа работы и выслуги лет. «Это ужасно», – прокомментировал депутат Константин Киселев, которого недавно вызывали в полицию из-за участия в акциях протеста. Народный избранник также заявил, что был поражен тем, в каких помещениях работают полицейские, и попросил УМВД не стесняться просить финансирование на ремонт отделов полиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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