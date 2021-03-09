В Алапаевске задержан рецидивист, расстрелявший бездомного пса

В Алапаевске задержан неоднократно судимый мужчина, которого подозревают в том, что 7 марта он стрелял из ружья по бездомной собаке на пустыре рядом с бывшим Новоалапаевским металлургическим заводом по бездомной собаке. Видео разошлось по соцсетям.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемому 33 года, официально он нигде не работает. Был четырежды судим: за незаконную рубку деревьев, грабеж и кражи.

При обыске в его квартире нашли незарегистрированное двуствольное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра. Как и большинство нарушителей закона в сфере оборота оружия, он пояснил, что буквально накануне расстрела собаки нашел его в лесу. Свою ненависть к собакам он объяснил тем, что они бросаются на людей. «Проезжая по дороге на личной машине «Нива», он увидел пса, подошел к нему и хладнокровно открыл огонь на поражение. После чего так же хладнокровно сел за руль и ретировался», – рассказал полковник Горелых.

По сведениям Горелых, зоозащитники подобрали раненую собаку и отвезли ее в ветклинику в Екатеринбург.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений» и ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение оружия». Изъятый ствол направлен на экспертизу для проверки на причастность к иным ранее совершенным преступлениям.

Алапаевск, Евгения Вирачева

Алапаевск. Другие новости 09.03.21

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