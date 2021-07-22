В Алапаевске будут судить догхантера, который расстрелял собаку из ружья

В Алапаевске направлено в суд дело в отношении мужчины, который расстрелял бродячего пса из двустволки. Он объяснил свой поступок тем, что собаки бросаются на людей. Догхантеру грозит срок до трех лет по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье». Это будет уже пятый суд для него: ранее мужчина отбывал наказание за незаконную рубку деревьев, грабеж и кражи.

По версии следствия, 7 марта днем мужчина ехал на автомобиле мимо дома № 20 по ул. Московской в Алапаевске и примерно в 150 метрах заметил бездомных собак. Он остановился, взял с заднего сиденья ружье Иж-54 12-го калибра (оно было уже заряжено двумя патронами). Рядом находились еще два человека, но рецидивиста это не смутило, он подошел к собакам и с расстояния около двух метров не целясь выстрелил в одну из них. Животное он оставил на месте в крови. Его подобрали зоозащитники и отвезли в ветклинику Екатеринбурга.

Уголовное дело направлено в Алапаевский городской суд для рассмотрения по существу.

Алапаевск, Людмила Прокофьева

Алапаевск. Другие новости 22.07.21

ФК «Урал» остановил продажу билетов на ближайшие матчи РПЛ. / В Нижнем Тагиле прошла серия пикетов против «убийства медицины» (ФОТО). / В больницу на вертолете: в Екатеринбург доставили жительницу Ушмы (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»