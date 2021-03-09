В епархии рассказали, как подготовиться к Великому посту: мясо есть нельзя уже сейчас

В Екатеринбургской епархии рассказали, что верующим, которые планируют соблюдать Великий пост, на этой неделе уже нужно начать подготовку. Мясо не стоит употреблять в пищу уже сейчас, молочные продукты есть пока разрешается.

В 2021 году Великий пост начнется 15 марта, а завершится праздником Пасхи, которую будут отмечать 2 мая. Сейчас, во время Масленицы, у верующих идет Сырная неделя, которая предполагает подготовку.

«Оставшиеся дни необходимо провести правильно, настраиваясь на Великий пост, подобно тому, как спортсмен настраивается перед ответственной дистанцией, не допускает расслабления, но напротив, мобилизует все свои силы», – цитирует пресс-служба епархии руководителя молодежно-миссионерского отдела, настоятеля Благовещенского храма в Академическом районе Екатеринбурга иерея Даниила Рябинина.

На Сырной неделе верующие уже не едят мясную пищу, но еще дозволяются молочные продукты. Гуляния на Масленицу тоже разрешены, как и поедание блинов и другой выпечки.

«Конечно, Масленица имеет свои языческие корни, однако со временем христианство воцерковило ряд языческих традиций, наполнив их нужным смыслом. Церковный календарь имеет праздники, когда мы переживаем смену неких периодов времени – Новолетие, освящение первых плодов и так далее, поэтому переживание завершения зимы и вступление в новый цикл имеет свой смысл», – говорит Даниил Рябинин.

В церквях в среду и пятницу на этой неделе уже не будут совершать божественные литургии. Верующим советуют посетить храм, а также правильным считается взять у священника благословение на время Великого поста. В церкви же вам могут рассказать более подробно о тех ограничениях в еде, которых придется придерживаться 40 дней.

Завершится неделя 14 марта Прощеным воскресеньем, когда в храмах после вечерней службы совершается особый церковный чин прощения.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 09.03.21

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