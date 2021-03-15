Поке с тофу, салаты с киноа, хумус и традиционная гречка – что подготовили рестораны в Великий пост

С сегодняшнего дня верующие будут 40 дней соблюдать Великий пост, во время которого нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и другие продукты животного происхождения. Рестораны и кафе Екатеринбурга заранее подготовились, и уже с сегодняшнего дня почти везде появилось постное меню. С каждым годом оно становится интереснее и разнообразнее, так что постящимся не придется голодать. Есть модные поке и боулы, брускетты и салаты, можно найти даже постный торт «Наполеон». Подробнее – в обзоре «Нового Дня».

В модном ресторане Breadway Cafe посетителей готовы удивлять. Постное меню здесь скромное, зато нескучное. Можно попробовать поке с тофу (350 рублей), зеленый боул с фалафелем, томатами, авокадо и другими ингредиентами (340 рублей), грибы еринги с мятым бэби-картофелем, шпинатом и кремом из сельдерея (450 рублей), лапша рамен с сыром тофу, грибами и кокосовым соусом (390 рублей). Коронные для заведения брускетты тоже представлены в постном варианте. Например, есть брускетта с авокадо за 320 рублей. А на десерт – кокосовый чиа-пудинг (310 рублей).

В ресторане «Паштет» тоже подготовили разнообразное меню, в котором есть и экзотические блюда, и традиционные русские. В ближайшие 40 дней в заведении будут подавать салат с киноа и медовой свеклой (370 рублей), хумус с печеными баклажанами и перцем (350 рублей), кашу из киноа с тыквой и морковным пюре (350 рублей). Из более привычных блюд – вареники с картофелем и грибами (330 рублей), цветная капуста с пюре из баклажанов (370 рублей), драники с грибной икрой (390 рублей), суп из тыквы с имбирем (290 рублей). Есть постные десерты – «Наполеон» с соусом из манго (330 рублей) и шоколадный ганаш с лаймом и ежевикой (330 рублей).

В сети «мягких» ресторанов «Своя компания» можно пообедать более бюджетно. Но и выбор блюд в отдельном постном меню здесь небольшой. Гостям предложат тыквенный крем-суп (149 рублей), гречу с грибами (169 рублей), жареный картофель с грибами (169 рублей), рис с кабачками в соусе свит чили (269 рублей) и панини с запеченными овощами (229 рублей). В основном меню можно будет выбрать разрешенные в пост салаты и гарниры.

Великий пост продлится в этом году до 2 мая – в этот день верующие будут отмечать Пасху.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.03.21

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