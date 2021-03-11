Синоптики: в середине марта на Среднем Урале потеплеет до нормы

Начало марта в Свердловской области и соседних регионах оказалось холоднее обычного, наблюдались снегопады, местами сильные. Сегодня в регионе морозно: ночью было около -18…-23, на крайнем севере до -35. Днем потеплеет, но погода останется далеко не весенней: -12…-17 градусов. Однако скоро все-таки потеплеет.

«Завтра на Урале морозно, в последующий период холод отступит, ожидается постепенное повышение температуры. Погоду в ближайшие 5-6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с Европейского центра России, поэтому существенные осадки до 18-19 марта маловероятны. Температура воздуха на следующей рабочей неделе (15-19 марта) повысится до нормы: ночью преимущественно -7…-12 °C, на севере до -17 ° днем +1,-4 °C», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», в Екатеринбурге сегодня днем будет около -12…-14 градусов, завтра потеплеет на пару градусов, а в первый выходной день ожидается -5…-7, без существенных осадков.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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