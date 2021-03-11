Ночью и утром 12 марта в Свердловской области ожидаются морозы до -37 градусов

Сегодня ночью и завтра утром, 12 марта, в Свердловской области местами ожидаются морозы до -37 °С, в Екатеринбурге – от -22 до -24. ГУ МЧС России по Свердловской области просит соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления, а также ограничить работы на открытом воздухе.

Но, как уже сообщал «Новый День», скоро холод отступит, ожидается постепенное повышение температуры. «Погоду в ближайшие 5-6 дней определит периферия антициклона, надвигающегося с Европейского центра России, поэтому существенные осадки до 18-19 марта маловероятны. Температура воздуха на следующей рабочей неделе (15-19 марта) повысится до нормы: ночью преимущественно -7…-12 °C, на севере до -17 ° днем +1,-4 °C», – сообщила сегодня главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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