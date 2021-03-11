Бизнесменов просят не дарить Куйвашеву поздравления в глянце

16 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметит юбилей – 50 лет. За несколько дней до знаменательной даты в провластном телеграм-канале «Россельбан» появилось предупреждение: «Уважаемые бизнесмены, политики и просто невесть как разбогатевшие люди! Не ведитесь на предложения разного рода глупых глянцевых журналов, предлагающих «купить полосу и поздравить губернатора с 50-летием, он читает наш журнал». Губернатор не читает глупых глянцевых журналов, ему некогда, он работает. Если хотите его порадовать – по традиции помогите детям, реквизиты будут позже».

В окружении губернатора подтверждают, Куйвашев на самом деле давно не впечатляется поздравлениями со страниц глянца – хотя бы потому, что стоимость разворота в глянце уже невелика. «Это почти как открытку послать», – сообщает собеседник агентства.

Отчисления в благотворительные фонды считаются гораздо более полезным подарком. В последние годы помощь больным детям собиралась через проект «Мы вместе». По отчетам разных лет, благотворители жертвовали в честь дня рождения Куйвашева в среднем три-пять миллионов рублей.

Екатеринбург, новый День, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу увековечат на памятной монете. / КПРФ: перестановки, расставания, московские гости. Спецпроект «Нового Дня». Партии, которые мы выбираем (РЕТРОСПЕКТИВА. ЧАСТЬ 4). / Свердловская область не попала в число регионов, где продлят льготную ипотеку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»