В качестве подарка на свой день рождения Евгений Куйвашев призвал свердловчан помочь больным детям

Губернатор Евгений Куйвашев, который завтра отметит свой 47-й день рождения, обратился по этому поводу к свердловчанам через свой аккаунт в «Инстаграме».

«Уже несколько лет как сложилась традиция: я всех прошу не дарить мне никаких подарков, а вместо этого, если хочется оказать знак внимания, перечислить деньги в благотворительный фонд для помощи больным детям. Любую сумму, сколько не жалко. Каждый год мы договариваемся с одним или несколькими фондами, публикуем реквизиты в СМИ и интернете. Собираются довольно приличные суммы. Смогли помочь многим (если интересно, расскажу потом)», – написал губернатор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году Евгений Куйвашев и благотворительный фонд «Мы вместе» предлагает помочь трем детям.

1. Ильнар Ахмадеев, 1 год. Ретинобластома правого глаза. Необходимо лечение в Швейцарии. Надо собрать 1 200 000 рублей.

2. Люба Пермякова. 6 лет. Красноуфимск. Атрезия (отсутствие) наружных слуховых проходов. Двусторонняя тугоухость 3 степени. Очень умная и талантливая девочка, мечтает стать учителем. Редкая болезнь. Возможно лечение в Калифорнии. Надо 1 752 000 рублей.

3. Дима Напольских. Нейробластома забрюшинного пространства 4 ст., ремиссия. Состояние после аутологичной трансплантации. Энцефалопатия Кинсбурна. Нужно собрать 205 тысяч рублей. Мальчика лечили три года, началась длительная устойчивая ремиссия, но случился инсульт. Сейчас нужна реабилитация в частном учреждении, к врачам которого ребенок привык. У родителей не хватает денег.

Реквизиты для рублевых перечислений:

Благотворительный детский фонд «МЫ ВМЕСТЕ»

ИНН: 6670210124 КПП: 667101001

Местонахождение: РФ 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13.

тел/факс: (343) 216-35-32; 8 922 11 50 777

р/счет: 40703810962130000025, кор/счет: 30101810900000000795

в КБ «Уральский Банк Реконструкций и Развития» (ПАО) г. Екатеринбург, БИК: 046577795

ОКПО: 86191506; ОКАТО 65401373000; ОКТМО 65701000; ОКОГУ 61300; ОКФС 50

ОКПФ 88; ОКВЭД 65.2 65.23

Валютный счет:

Correspondent Bank COMMERZBANK AG FRANKFURT/MAIN, GERMANY

Cur: EUR

SwiftCode: COBADEFF

Account N: 400886875400 EUR

INTERMEDIARY

ACCOUNT WITH INSTITUTION THE URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, EKATERINBURG, RUSSIA

SWIFT CODE: UBRDRU4E

ACCOUNT: 40703978862130000025

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Екатеринбург, служба информации

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