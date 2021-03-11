В Свердловской области снизилось число тяжелых случаев Covid-19

В Свердловской области снизилось число больных Covid-19, находящихся в тяжелом состоянии. Накануне региональный оперштаб сообщал о 308 таких пациентах, из которых 158 находились в реанимации, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ.

Сегодня число госпитализированных в тяжелом состоянии снизилось до 293, на аппаратах ИВЛ находятся 100 человек. Скончались за минувшие сутки 10 больных, всего с начала пандемии – 2 497.

За последние сутки в регионе выявлено 159 новых случаев Covid-19. Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+66), Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского, Ачитского, городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Режа, Рефтенского городского округа, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысерти, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 506.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

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