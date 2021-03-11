ГИБДД отказалась повышать скорость до 110 км на Челябинском тракте из-за гольф-клуба и заправок

ГИБДД не будет повышать разрешенную скорость на трассе Екатеринбург – Челябинск до 110 км/ч. Как рассказал сегодня на пресс- конференции глава Уралуправтодора Александр Бедусенко, гаишники проверили трассу после окончания капремонта – по требованиям к ширине дороги, кривизне поворотов, качеству полотна и т.д. она все требования выполняет даже для режима 130 км/ч. «Но к дороге образовались примыкания – сервисы, заправки, поселки, гольф-клуб – по нормативу должно быть одно примыкание на 10 км, и по этой характеристике мы не проходим, так исторически сложилось. ГИБДД посмотрела и сказала: или нельзя, или закрывайте съезды, а мы такую бурю поднять позволить себе не можем, около 50 примыканий надо закрывать», – прокомментировал Бедусенко.

Напомним, повысить максимальную скорость планировалось после того, как дорога станет четврехполосной, с разделительной полосой. Уралуправтодор закончил эти работы со стороны Свердловской области, челябинцы обещают доделать трассу до 2024 года.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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