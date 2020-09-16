Большая часть работ уже выполнена: обновленную трассу М-5 «Урал» показали журналистам (ФОТО)

16 сентября ФКУ «Уралуправтодор» организовало пресс-тур для уральских СМИ на автодорогу М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск. Журналистам показали подъезд к Екатеринбургу, который ремонтировали несколько лет.

Ремонтные работы на автодороге М-5 «Урал» в границах Свердловской области ведутся с 2017 года. Как заявляют представители ФКУ «Уралуправтодор», капитально отремонтированы 7 транспортных развязок в разных уровнях, устроены 6 разворотных петель и оборудованы 4 надземных пешеходных перехода.

По итогам пресс-тура стало понятно, что большая часть работ уже выполнена. Проведен капитальный ремонт участка км 138+000 – км 143+000 и отремонтированы 4 транспортных развязки, кроме того, отремонтирован путепровод км 185+100 и устроено искусственное электроосвещение. Помимо этого, завершен капремонт моста через реку Сысерть км 169+500, капремонт путепровода км 178+940 и ремонт моста через р. Арамилка км 181. В ближайшее время будет установлено освещение на участке после Сысерти, а также закончена работа по установке оставшихся разделительных барьеров.

Отметим, что к концу 2022 года трасса между двумя уральскими миллионниками должна быть полностью оборудована, а также иметь 4 полосы на всем протяжении. По положительным прогнозам представителей ФКУ «Уралуправтодор», все работы будут выполнены в срок.

Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко, начальник Уралуправтодора Александр Бедусенко и начальник УГИБДД по Свердловской области Алексей Кисляков

Помимо обновлений со стороны Свердловской области, представители челябинского ФКУ «Упрдор Южный Урал» в 2020 году тоже заключили госконтракт, в рамках которого дорожники увеличат количество полос движения с двух до четырех. Как рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Сергей Бойко, в этом году на территории Челябинской области планируется ввести в эксплуатацию участок автомобильной дороги протяженностью 12,4 км от Голубинки до Караболки. На сегодня отремонтирована левая полоса движения в направлении Екатеринбурга. Важно отметить, что работы идут с опережением графика строительства. Сейчас дорожники приступили к ремонту автомобильной дороги второго этапа: от Караболки до Аллаки.

Екатеринбург, Марина Симбирятина, Семен Саливанчук

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