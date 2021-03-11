Уралуправтодор призвал жаловаться на тайные камеры фиксации в засаде

С лета 2020 года нестационарные камеры фиксации нарушений ПДД должны сопровождаться предупреждающими табличками, установленными за 50 метров до треноги. Однако до сих пор автомобилисты в соцсетях жалуются, что табличек перед передвижными камерами либо нет, либо их кладут на лобовое стекло автомобиля.

Начальник ФКУ «Уралуправтодор» Александр Бедусенко сегодня на пресс-конференции попросил оставлять жалобы на такие нарушения по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 8-800-200-63-06. «Да, оштрафовать мы не можем, но по крайней мере можем заставить поставить все в соответствии со схемой. Кроме того, насколько я знаю, если камера выставлена не в соответствии со схемой, то штраф можно оспорить», – прокомментировал Бедусенко. Он также попросил звонить на горячую линию и в тех случаях, если по трассе разгуливают пешеходы или происходит что-то еще, угрожающее безопасности на дороге.

«Новый День» ранее публиковал интервью с оператором камеры-треноги, которому водители показывают неприличные жесты и даже угрожают. Он рассказал, как проходят его будни на трассе.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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