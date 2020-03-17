Тысячу раз в день неприличные жесты показывают – оператор камеры-треноги рассказал о буднях в засаде (ФОТО, ВИДЕО)

На трассах Свердловской области ежедневно за водителями наблюдают 80-90 передвижных камер, всего в регионе их около 130, и ГИБДД расставляет треноги вдоль трасс в зависимости от роста аварийности. Некоторые регионы от передвижных комплексов отказываются, но на Среднем Урале этого делать не собираются. Хотя именно треноги вызывают самое большое раздражение у водителей. Сегодня УГИБДД по Свердловской области продемонстрировало, как работает передвижной комплекс.

«Это не какие-то люди, которые встали, где захотелось. Это, так сказать, гражданские гаишники, которые выполняют функцию обеспечения безопасности на дорогах», – аттестовал операторов камер начальник центра автоматической фиксации правонарушений УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов. Оператор по имени Станислав рассказал, как часто хамят ему, когда хамит он и платят ли ему процент за оштрафованных. «Новый День» публикует его ответы на вопросы журналистов.

СМИ: Вы сталкиваетесь со случаями агрессии со стороны водителей?

Станислав: Буквально вот сегодня при выставлении подъехали неравнодушные граждане и начали требовать табличку 8.23 (знак фотовидеофиксации). Проблема в том, что люди знают свои права, но не знают своих обязанностей. И стыдно подъезжать, не зная законов, российского законодательства, и требовать эту табличку. То есть человек не осведомлен о том, что эту табличку должны устанавливать дорожные службы, никак не операторы АФМ. Что по российскому законодательству эта табличка 8.23 для передвижных комплексов АФН не предназначена. Люди приезжают и, когда получают адекватный развернутый ответ, очень расстраиваются, что они, может быть, были некорректно осведомлены. Расстраиваются и уезжают. Агрессии хватает на дорогах. Каждый считает своим делом показать неприличный жест, высказать свое недовольство и так далее.

– Сколько раз в день неприличные жесты показывают?

– Ой, мы их не считаем, больше тысячи, каждый день. Это не считая когда сигналят. Мы на это внимания не обращаем.

– А вам не страшно одному?

– Нет, работа наша… Люди, которые идут работать в полицию, они тоже, наверное, ничего не боятся. Мы делаем хорошее дело, обеспечиваем безопасность на наших дорогах.

– Вы в прошлом работали в МВД?

– Нет.

– Вы представиться водителям можете? Документы на прибор показать?

– Документы на прибор у меня все есть: что я прошел обучение, умею работать с тем или иным прибором, удостоверение оператора и так далее. Вы понимаете, раньше было гораздо больше таких, которые останавливались, потому что не понимали, что здесь происходит, законно ли у нас все. Сейчас, слава богу, до большей массы населения это дошло, те, кто останавливаются, это уже чисто агрессоры. Им бесполезно что-то объяснять и доказывать, не понять им, он все равно будет недоволен. Сделаем максимальную разрешенную скорость 200 км, найдется тот, кому надо будет ехать 300 км.

– У вас какие-то средства самозащиты здесь есть?

– Да, газовый баллон. Слава богу, применять не приходилось.

– А водитель может с вас потребовать объяснения, законно ли вы здесь находитесь?

– Смотря в какой форме он это у меня потребует. Ну если он вежливо попросит, подойдет, я ему предоставлю все необходимое. Если не вежливо… Сегодня элементарно был случай: «Давай, показывай свидетельство». Я говорю, на каком основании вы меня просите? Он: «Я автолюбитель». Я говорю: «Так как я являюсь тоже автолюбителем, будьте добры, предъявите свое водительское, страховое, ПТС и так далее». На что я был послан, а водитель удалился, уехал.

– Вы водителю обязаны это (утвержденное ГИБДД служебное задание, – прим. ред.) предоставлять?

– Не отвечу на ваш вопрос, к сожалению.

– Сколько часов вы здесь проводите, чем занимаетесь?

– В свободное время я читаю. У меня 12-часовая смена.

– А поесть-попить?

– Все с собой, спартанские у меня условия, да.

– Выгодно этим заниматься?

– Что значит выгодно? У меня почасовая оплата, никаких процентов со штрафов не имею, это вот самое главное – донести до нашего населения, потому что многие приезжают и перекрывают фотофиксацию своими автомобилями, мешают вести фотофиксацию, думая, что они мешают мне зарабатывать деньги. Они ошибаются, мне на это без разницы. Они также мешают работе полиции, мы, бывает, участвуем в совместных рейдах с ГИБДД, отлавливаем нарушителей, которые были лишены прав, ездят по подложным номерам.

– А оборудование-то дорогое? Если частному лицу приобрести.

– Не знаю, если вы даже его приобретете, вы не сможете с ним работать. Нам предоставляет компания. Это миф, что мы самостоятельно... Оборудование в среднем стоит от полутора миллионов – если бы у меня было полтора миллиона, я бы не работал на этой работе. Так говорят, я точную цифру не знаю.

Оператор треноги рассказал о буднях в засаде

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