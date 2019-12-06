ГИБДД: отказаться от засад с камерами на дорогах Свердловской области невозможно

В Свердловской области не планируют отказываться от треног, на работу которых жалуются водители. Передвижные комплексы фиксации нарушений постепенно будут заменять стационарными, но полностью убрать «камеры в кустах» просто невозможно.

«Передвижные комплексы позволяют мобильно реагировать на проблемные участки, где по каким-то причинам начался рост аварийности, например, повысилась интенсивность движения из-за застройки. Передвижные камеры будут заменяться стационарными, но передвижные комплексы останутся на дорогах, в том числе там, где нет электричества. К 2024 году у нас есть план по установке 300 стационарных камер, а количество передвижных останется как минимум на том же уровне или будет снижаться», – рассказал Дмитрий Кузнецов, начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления ГИБДД Свердловской области. На свердловских дорогах установлена 281 камера, из них 135 работают в передвижном режиме.

Добавим, в соседней Челябинской области решено полностью отказаться от треног. Губернатор Алексей Текслер отметил, что «накопилось большое количество претензий и вопросов, в том числе на неправомерное, ошибочное выставление штрафных квитанций», а кроме того, водители отвлекаются на поиск камер в кустах. Поэтому в Челябинской области в 2020 году все передвижные комплексы заменят на стационарные.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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