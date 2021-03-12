Пожарные справились с огнем в ЦНИИММ. Одного человека спасти не удалось (ФОТО)

Пожарные справились с открытым огнем на пожаре в административном здании на улице Студенческой, 51. Разбор и проливка сгоревших конструкций продолжается.
Корреспондент РИА «Новый День» с места событий передает, что информация об одном погибшем подтверждается. По предварительным данным, он выпрыгнул с пятого этажа, спасаясь от огня. Как уточнили в пресс-службе облпрокуратуры, погибшему было 63 года.
Напомним, в 11:48 поступило сообщение о том, что в офисной пятиэтажке горит помещение на последнем этаже. Предварительная площадь пожара 60 квадратных метров. Из здания эвакуированы около 200 человек. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава.
Екатеринбург, Елена Владимирова, Александр Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 12.03.21
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