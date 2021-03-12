Сгоревшее на Студенческой, 51, помещение принадлежит АО «Уралгеоинформ»

«Новому Дню» стали известны новые подробности пожара на улице Студенческой, 51, где сегодня погиб человек. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, весь пятый этаж здания ЦНИИМ находится в собственности у АО «Уралгеоинформ», которое, в свою очередь, входит в состав федерального АО «Роскартография». Некоторые офисы «Уралгеоинформ» сдает в аренду.

Сегодня в одном из таких офисов и случился пожар. Как ранее сообщал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, помещение арендовала компания «Гамма». Установлено, что погибший был сотрудником этой компании и выпрыгнул из окна, спасаясь от огня. «Возможно, в офисе загорелся поролон», – сообщил источник агентства.

Сейчас все уполномоченные органы проводят проверку. Нельзя исключать, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело по статье 219 ч. 2 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, в 11:48 поступило сообщение о том, что в офисной пятиэтажке ЦНИИМ горит помещение на последнем этаже. Предварительно площадь пожара составила 60 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 200 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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