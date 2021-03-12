ГУ МВД: погибший на пожаре не был сотрудником ЦНИИМ

Появились новые подробности пожара в НИИ металлургии (ЦНИИМ) на Студенческой, 51, где погиб 63-летний мужчина.

«Сотрудники полиции, работающие на месте ЧП, уже установили личность погибшего мужчины. Это, предварительно, гражданин Бондин», – сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. Он также рассказал, что пожар произошел в офисе компании «Гамма». Весь пятый этаж, где произошло возгорание, принадлежит не институту, а коммерческой фирме. В настоящее время представители МВД, СКР и МЧС отрабатывают разные версии, в том числе, нарушение правил техники безопасности, замыкание электропроводки и другие. «Очевидно, что погибший мужчина, надышавшись едким дымом, хотел спастись, выпрыгнув в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие», – отметил Горелых.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже организована доследственная проверка по сообщению о пожаре с гибелью человека. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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