В ЦПКиО на посетителя упал металлический щит, мужчина госпитализирован с серьезными травмами

Инцидент произошел сегодня вечером в парке Маяковского, где из-за празднования Масленицы было много посетителей. На одно из них упал металлический щит, который, вероятно, сорвало ветром – он был плохо закреплен. Мужчина госпитализирован с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о ЧП в отдел полиции поступило в 18:20. «По предварительным данным, в результате инцидента гражданин получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. по крайней мере, с таким ориентировочным диагнозом его доставили в 36 горбольницу, где врачи сейчас оказывают ему необходимую медицинскую помощь. По одной из отрабатываемых сыщиками версий, причиной ЧП мог послужить неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего щит не устоял и ударил посетителя. В настоящее время оперуполномоченные устанавливают, кто в парке Маяковского отвечает за технику безопасности объектов, кто их конкретно и когда проверял на предмет надёжности», – уточнил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

В Следственном комитете сообщили, что начата доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Чтобы установить степень тяжести причиненного вреда здоровью мужчины будет проведена медицинская экспертиза.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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