В ЦПКиО проведут расследование по факту падения щита на мужчину: «Это была стела, установленная специально для Масленицы»

В парке Маяковского, где вчера во время празднования Масленицы металлический щит упал на мужчину, обещали провести внутреннее расследование. По словам представителей ЦПКиО, навигационная арка была установлена специально для проводов зимы и простояла всего два дня. «Больше подобных конструкций в парке нет», – рассказала «Новому Дню» пресс-секретарь ЦПКиО Евгения Поль.

Напомним, накануне около 18 часов в ЦПКиО на посетителя парка упала металлическая конструкция. Мужчину с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и ушибом позвоночника доставили в больницу № 36. По одной из версий полиции, щит упал из-за сильного порыва ветра. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Как рассказала сегодня «Новому Дню» пресс-секретарь ЦПКиО Маяковского Евгения Поль, в парке проведут собственное внутреннее расследование, чтобы установить причины падения конструкции. «Это была навигационная арка, которую установили специально для Масленицы. Она простояла всего два дня», – рассказала представитель парка. В официальном комментарии для СМИ говорится, что арка была закреплена пригрузами, но, вероятно, не выдержала сильного ветра.

«Мы приносим свои извинения гостю парка и его близким, следим за ситуацией», – сообщили в ЦПКиО.

На вопрос «Нового Дня», будут ли проверять остальные металлические конструкции в ЦПКиО, Евгения Поль ответила, что подобных конструкций в парке больше нет, но в ходе проверки осмотрят все сооружения.

Добавим, что свою проверку инициировала и прокуратура Октябрьского района.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку соблюдению требований законодательства при организации мероприятия в городском парке, будет установлено, какая организация установила указанную конструкцию на территории парка и соблюдены ли были при этом необходимые регламенты безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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