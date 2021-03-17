Арка, упавшая на мужчину в ЦПКиО, была установлена силами парка

В Следственном комитете сообщили, что конструкция, которая во время Масленицы упала на мужчину в ЦПКиО, принадлежала самому парку. Более того – в пресс-службе муниципального учреждения подтвердили, что и установкой занимались сотрудники ЦПКиО. Что им грозит, станет известно после окончания прокурорской проверки и расследования в рамках уголовного дела.

В пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что конструкция, которая 14 марта упала на мужчину в ЦПКиО, принадлежала самому парку, но там не смогли пока назвать, кто занимался ее установкой. В пресс-службе ЦПКиО признали, что навигационная арка была установлена «силами парка». Но она была закреплена пригрузами, однако, по всей видимости, не выдержала сильного ветра.

Результатов внутреннего расследования, которое начали в ЦПКиО своими силами 15 марта, еще нет. «Внутренняя проверка еще идет, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦПКиО. – Главное сейчас – как чувствует себя пострадавший. Мы на связи с его семьей и готовы помочь всем необходимым». В пресс-службе также уточнили, что вопрос компенсации пока не обсуждался.

Напомним, 14 марта во время празднования Масленицы в ЦПКиО металлический щит упал на мужчину. Пострадавшего доставили в больницу № 36, где врачи диагностировали травму спины, ушибленную рану правого надбровья, ушиб правого плеча и черепно-мозговую травму. По одной из версий полиции, щит упал из-за сильного порыва ветра. По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Кроме того, проверкой инцидента занимается прокуратура Октябрьского района.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

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