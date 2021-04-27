Тяжесть вреда здоровью не установлена: расследование ЧП в парке Маяковского продолжается

В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела по факту падения металлической конструкции на мужчину в парке Маяковского. Тяжесть причиненного вреда его здоровью еще не установлена. Дело находится на контроле прокуратуры.

«Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», находится на контроле прокуратуры. В данный момент ведется предварительное расследование. Результаты экспертиз, в том числе по степени тяжести причиненного здоровью вреда, еще не готовы», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В самом ЦПКиО после инцидента говорили, что начали внутреннюю проверку. Но рассказать о ее результатах журналистам в пресс-службе парка отказались: вопросы «Нового Дня» были проигнорированы. Однако в парке сообщили, что пострадавший мужчина был выписан из больницы на пятый-седьмой день после ЧП.

Напомним, 14 марта во время празднования Масленицы в ЦПКиО металлический щит упал на мужчину. Пострадавшего доставили в больницу № 36, где врачи диагностировали травму спины, ушибленную рану правого надбровья, ушиб правого плеча и черепно-мозговую травму. По одной из версий полиции, щит упал из-за сильного порыва ветра. По факту ЧП возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». В Следственном комитете сообщили, что конструкция принадлежала самому парку. Установкой тоже занимались сотрудники ЦПКиО.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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