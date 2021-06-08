Прокуратура снова проведет проверку в ЦПКиО – после пожара

После вчерашнего пожара в парке Маяковского прокуратура начала проверку. По предварительным данным, загорелся тополиный пух, огонь охватил около 1 га территории. С сегодняшнего дня в парке обещали усилить пролив лесных троп водой, чтобы не допустить новых возгораний.

Как сообщал «Новый День», вчера вечером в паке Маяковского загорелся тополиный пух. Сначала площадь пожара была небольшой – 20 квадратных метров, но из-за обилия пуха и ветра огонь быстро распространялся. Посетителей эвакуировали из ЦПКиО, на место вызвали подкрепление.

Как сообщили сегодня в пресс-службе ЦПКиО, общая площадь пожара в итоге составила около одного гектара. Огонь тушили больше двух часов.

«Горела сухая трава и подлесок на территории парка и за его пределами, к счастью, огонь не задел постройки – в той части парка их нет. Вероятно, всё началось с тополиного пуха, которым сейчас обильно покрыта большая часть парка и города в целом. Он мог вспыхнуть как от неосторожного обращения с огнем, так и самовоспламениться – такое случается в условиях повышенной пожароопасности. Точная причина возгорания еще неизвестна и будет установлена профильными службами», – сообщили в пресс-службе.

Сначала на вызов ЦПКиО выехала одна пожарная машина, но в итоге на тушении работали 5 пожарных расчетов, 15 сотрудников МЧС и весь состав службы безопасности самого парка. Огонь удалось потушить.

«8 июня парк открылся в штатном режиме в 6:00. Предусмотрено усиление охраны, постоянное патрулирование и проливка лесных троп. Поливальная машина будет выходить на дополнительные рейсы», – добавили в пресс-службе.

Несмотря на это, прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга начала проверку, к которой привлекут специалистов из МЧС. Надзорное ведомство оценит, соблюдались ли сотрудниками парка требования противопожарного законодательства в пожароопасный период. «По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Напомним, предыдущая прокурорская проверка в ЦПКиО была связана с падением металлической конструкции на мужчину во время празднования Масленицы. Пострадавший тогда был доставлен в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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