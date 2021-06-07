В парке Маяковского горит тополиный пух (ФОТО, ВИДЕО)

На территории парка Маяковского в Екатеринбурге загорелся тополиный пух. Столб черного дыма виден на несколько километров вокруг.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦПКиО, возгорание произошло на территории парка Маяковского, однако огонь стремительно распространяется и за его пределы.

Как сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС по Свердловской области, пух горит на площади 20 метров, однако с каждой минутой площадь увеличивается. Сначала для тушения огня выехала одна пожарная машина и пять человек личного состава, однако сейчас ситуация обострилась, и в парк отправилось подкрепление.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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