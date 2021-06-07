За сутки в Екатеринбурге больше ста раз вызывали пожарных из-за поджога тополиного пуха

За прошедшие сутки только в Екатеринбурге зарегистрировано почти 250 выездов пожарных по сообщениям о возгораниях. В пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области заявили, что подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.

Спасатели предупреждают, что эта шалость может привести к большой беде: огонь по тополиному пуху очень быстро распространяется и легко может перейти на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, вызвать крупный пожар. Если в результате поджога тополиного пуха имуществу третьих лиц нанесён крупный материальный ущерб (свыше 250 тысяч рублей), в отношении поджигателя может быть возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Наказание за это преступление предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до одного года. Также поджигателю придется компенсировать пострадавшим нанесенный ущерб.

Пожарные просят разъяснить детям, как опасно может быть поджигание тополиного пуха. Если вы стали свидетелями возгорания, незамедлительно сообщите о произошедшем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

Задержан екатеринбуржец, избивший до смерти охранника ларька из-за пива. / Синоптики объявили предупреждение о «вредном воздухе». / На Урале снова продлили режим чрезвычайной пожарной опасности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»