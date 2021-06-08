Единороссы предложили Орлову ликвидировать тополя в Екатеринбурге. Мэрия занимается этим с 2013 года

Депутаты «Единой России» в гордуме Екатеринбурга выступили с инициативой заменить тополя в городе на другие деревья. Они написали обращение на имя мэра Алексея Орлова с просьбой разработать соответствующую муниципальную программу или изменить подходы к благоустройству. Также в письме есть рекомендации не высаживать тополя в новых строящихся микрорайонах города.

По мнению единороссов, их инициатива поможет справиться с высокой пожароопасностью в Екатеринбурге. Напомним, за последние дни в городе произошло несколько десятков возгораний из-за того, что дети и взрослые ради забавы поджигают тополиный пух.

Стоит отметить, что программа замены тополей на другие деревья действует в Екатеринбурге с 2013 года. Только в центре города было вырублено до двух тысяч старых тополей, высаженных еще в 60-е годы. Их заменили на яблони, липы, ясени и клены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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