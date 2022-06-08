В Екатеринбурге вырубят и обрежут 23 тысячи деревьев

В Екатеринбурге в этом году под оптимизацию попадут 23 тысячи деревьев – в зависимости от состояния с них обрежут сломавшиеся ветки, кронируют, а аварийные деревья вырубят. Как сообщили в пресс-службе администрации города, к началу этого месяца были обработаны 30% деревьев, всего 7169 штук.

«Новый День» также поинтересовался, сколько тополей планируется вырубить в этом году – с 2013 года в городе действует программа замены этих деревьев на другие. В мэрии уточнили, что при строительстве новых объектов проектировщики предусматривают высаживание декоративных пород. Но сколько будет вырублено тополей, не раскрыли.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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