Сезон тополиного пуха в Екатеринбурге открыт (ФОТО)

С наступлением календарного лета в Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха. Летающие пушинки с семенами горожане заметили в центре – у ТЮЗа и в Историческом сквере, скоро тополиный пух будет практически во всем городе, пожалуй, только в новых районах нет этих деревьев.

Но их постепенно убирают. Действует программа замены тополей на другие деревья. Только в центре города было вырублено до двух тысяч старых тополей, высаженных еще в 60-е годы. Их заменили на яблони, липы, ясени и клены.

Год назад, во время аномальной жары, из-за тополиного пуха в Екатеринбурге часто случались пожары – точнее, из-за людей, которые шутки ради или по невнимательности поджигали горючий пух.

Екатеринбург, Марина Иванова

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