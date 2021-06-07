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Понедельник, 7 июня 2021, 18:31 мск

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Из парка Маяковского эвакуируют посетителей

Фото из архива

Из парка Маяковского начали эвакуировать людей из-за пожара. Парк покинули около половины посетителей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЦПКиО, людей по громкоговорителю просят срочно покинуть территорию парка. Помимо этого в пресс-службе агентству сообщили, что ситуация обостряется.

Как ранее писал «Новый День», на территории парка Маяковского загорелся тополиный пух, огонь уже вышел за территорию парка. Для устранения пожара в парк направились несколько пожарных машин.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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