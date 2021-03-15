По факту ЧП в парке Маяковского, где на мужчину упала металлическая конструкция, возбудили уголовное дело

По факту инцидента в парке Маяковского, где на мужчину упала металлическая конструкция, возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По предварительным данным, навигационная арка не была закреплена должным образом.

Как ранее писал «Новый День», вчера в ЦПКиО во время празднования Масленицы на одного из посетителей упала металлическая конструкция. Мужчина с пробитой головой был доставлен в больницу № 36. По уточненным данным, он получил травму спины, ушибленную рану правого надбровья, ушиб правого плеча, черепно-мозговую травму, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сегодня следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СКР по Свердловской области по факту травмирования мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в региональном СУ СК.

«Согласно материалам уголовного дела, 14 марта 2021 года около 17 часов при оказании услуг по организации в ЦПКиО было допущено падение не закрепленной надлежащим образом металлической конструкции на проходившего мимо нее посетителя – мужчины 1978 года рождения. В результате инцидента пострадавшему причинена травма, с которой мужчина доставлялся в больницу», – сообщили в пресс-службе.

Сегодня в парке с проверкой побывали представители прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга. Пока надзорное ведомство не сообщает, какая подрядная организация установила металлическую конструкцию, – это предстоит установить.

Ранее пресс-секретарь ЦПКиО им. Маяковского Евгения Поль сообщила, что в парке проведут собственное внутреннее расследование, чтобы установить причины падения конструкции. «Это была навигационная арка, которую установили специально для Масленицы. Она простояла всего два дня, – рассказала представитель парка. – Мы приносим свои извинения гостю парка и его близким, следим за ситуацией».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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