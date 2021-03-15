Куйвашев продлил антиковидные ограничения еще на две недели

Губернатор Евгений Куйвашев подписал очередной указ о продлении особого режима.

Никаких послаблений в документе на этот раз нет. Куйвашев еще на две недели продлил самоизоляцию для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Также сохраняется масочный режим в транспорте.

Напомним, в предыдущем указе, от 1 марта, Куйвашев разрешил увеличить лимит посетителей при проведении спектаклей, концертов, театральных представлений на открытом воздухе с 50% до 75% от вместимости площадки. То же самое касается закрытых площадок: театров, кинотеатров, концертных организаций, филармоний.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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