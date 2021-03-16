Екатеринбург отметит День святого Патрика фестивалем. А Дублин останется в онлайне

17 марта во многих городах мира отмечают День святого Патрика – покровителя Ирландии.

Екатеринбург не исключение, праздничные мероприятия здесь проводятся ежегодно. В этом году для всех желающих торжество пройдет в театре музыки народов Урала – там будет организован фестиваль ирландской культуры. По словам руководителя театра Марии Суворовой, одними из первых на проведение культурно-музыкального фестиваля заявились именно группы, исполняющие ирландские мотивы.

«Это довольно известный праздник, и он проходит в городе уже много лет. Когда мы открыли театр 27 ноября 2020 года, одними из первых, кто захотел с нами сотрудничать, был коллектив ирландской школы танцев. Мы нашли много общих творческих идей и решили провести 17 марта фестиваль ирландской культуры», – рассказала Мария.

По словам Суворовой, пандемия коронавируса не создала больших проблем для театра. «Люди соскучились [по культурным мероприятиям], и уже нет такой паники. Мы ждем гостей на День святого Патрика. Конечно, мы соблюдаем все меры безопасности – масочный режим с антисептиками», – отметила она.

Представитель группы Scotch 'n' Beer Band Павел Здравомыслов рассказал, что помимо выступления в театре музыки народов Урала, где акцент будет на музыке, танцах, интерактиве и мастер-классах «без возлияний», они готовят еще два.

«На фестивале 17 марта [в театре] выступят Scotch 'n' Beer Band (ирландский фолк), Carey Academy Екатеринбург (ирландские танцы), «Дары Прозерпины» (фолк) и «Чистая река» (кантри). Все коллективы из Екатеринбурга. Мы каждый год на День святого Патрика стараемся организовать какое-нибудь мероприятие, но в более пабовом формате. В конце недели, 19 марта, мы планируем именно такое. Они пройдут в корчме «Пристанище» и в концертном зале «Свобода», – рассказал Павел Здравомыслов.

18 марта в Доме музыки ко Дню святого Патрика камерный оркестр B-A-C-H готовит выступление на темы Вивальди и традиционной ирландской музыки для волынки, арфы, флейты и скрипки с оркестром.

Корреспондент «Нового Дня» обзвонил несколько екатеринбургских пабов с ирландской тематикой, однако ни в одном из них мероприятий по случаю чествования святого Патрика не намечается. А в одном и вовсе спросили, что это за праздник и в какой день его празднуют.

Добавим, в Ирландии мероприятия ко Дню святого Патрика пройдут исключительно в онлайне, фестиваль продлится с 12 по 17 марта.

Екатеринбург, Михаил Лежнин

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