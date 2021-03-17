Ирландские терьеры и их хозяева выйдут на прогулку в честь святого Патрика

Екатеринбургские владельцы ирландских терьеров намерены и в этом году провести традиционную прогулку в честь Дня святого Патрика – покровителя Ирландии.

Как сообщили «Новому Дню» в клубе «Ирландский терьер», встреча пройдет в субботу, 20 марта, в 14 часов в историческом центре Екатеринбурга, на Плотинке.

Напомним, это не единственная акция, приуроченная ко Дню святого Патрика. Уже сегодня, 17 марта, в театре музыки народов Урала будет организован фестиваль ирландской культуры. Кроме того, 18 марта в Доме музыки ко Дню святого Патрика камерный оркестр B-A-C-H готовит выступление на темы Вивальди и традиционной ирландской музыки для волынки, арфы, флейты и скрипки с оркестром.

Как сообщал «Новый День», парад собак в честь Дня святого Патрика уже стал традицией у заводчиков терьеров, первый раз они вышли на прогулку больше 10 лет назад. Специально в честь Дня святого Патрика питомцев наряжают в шарфы, кепки или другую одежду зеленых тонов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 17.03.21

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