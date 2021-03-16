Стая волков выходит к людям и пугает рыбаков в Нижнесергинском районе (ВИДЕО)

Стая волков повадилась выходить к людям в Нижнесергинском районе. Животные стали регулярно наведываться в популярное место зимней рыбалки на реке Серге. Рыбакам приходится их отгонять.

Рыбаки прогоняют волка

Как рассказали «Новому Дню» любители зимней ловли, волков в этом году стали регулярно видеть на реке Серге недалеко от парка «Оленьи ручьи». В прошлые годы животные не выходили к людям, но в этом году рыбакам приходится отгонять их на снегоходах, чтобы они не создавали угрозу.

«Местные охотники рассказывают, что постоянно видят стаю волков. Они выходят к людям, к рыбакам», – рассказал «Новому Дню» очевидец.

«Новый День» обратился в департамент животного мира Свердловской области, чтобы узнать, не выросла ли популяция волков в этом году и не поступало ли жалоб от местных жителей на выход животных к людям. Как только информация будет предоставлена, мы ее опубликуем. При этом в департаменте уточнили, что в прошлом году в регионе действительно было больше косуль и кабанов, отчего произошло увеличение популяции хищников. Возможно, ситуация повторилась и этой зимой.

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