Стаи волков выходят к парку «Оленьи ручьи» в поисках пищи

В департаменте животного мира Свердловской области подтвердили, что в феврале и марте этого года волки стали выходить на территорию парка «Оленьи ручьи», о чем ранее сообщали рыбаки. Животные здесь ищут пищу в период бескормицы. В целом по региону численность волков в последние три года сокращается.

Волки выходят к людям

Как ранее писал «Новый День», стаю волков неоднократно видели рыбаки и охотники недалеко от природного парка «Оленьи ручьи». Животные выходят в популярные места рыбалки, чем пугают любителей зимней ловли. Рыбаки на снегоходах отгоняют волков в лес, чтобы они не мешали рыбалке.

В департаменте животного мира Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что в феврале-марте поступала информация о заходе стаи волков на территорию «Оленьих ручьев». Как пояснили эксперты, для животных выход к человеку – это всегда риск. На него волки идут в поисках пищи, особенно в зимне-весенний период.

«Бескормица возникает либо из-за природных условий, либо из-за излишнего антропогенного воздействия на природу – уничтожения природных мест обитания вследствие лесных пожаров, застройки, появления лесных дорог и людей в лесу, – пояснили в департаменте животного мира. – Если имеется возможность, то животные уйдут в другие места обитания, а не выйдут к человеку, при невозможности – дикие животные привыкают к человеку, теряют страх, приспосабливаются находить легкую добычу вблизи жилья».

Чтобы волки и другие дикие животные не выходили в места присутствия человека, нужно ликвидировать свалки пищевых отходов, места прикармливания, отлавливать безнадзорных домашних животных. Помогает и освещение населенных пунктов.

«Отстреливать волков за пределами населенных пунктов, в охотничьих угодьях, имеют право охотники, у которых есть разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в пределах населенных пунктов – только сотрудники правоохранительных органов, – сообщили в департаменте. – В 2020 году выдано 18 разрешений на добычу в целях регулирования численности волка. Кроме того, бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов предоставлены охотпользователям, осуществляющим охотхозяйственную деятельность на указанной территории. В 2020 году охотпользователям было выдано 570 бланков на волков. Мероприятия по регулированию численности волка запланированы до 30 апреля».

В целом по Свердловской области численность волков, начиная с 2018 года, снижается. В 2018 году насчитали 949 особей, в 2019-м – 865 особей, в 2020-м – 794. По текущему году информация появится к 1 апреля, когда закончат обрабатывать результаты зимнего маршрутного учета.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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