В Минприроды раскрыли статистику о нападении волков на людей

В Министерстве природы рассказали, как часто волки нападают на Россиян. В первую очередь звери выходят к людям в поисках пищи, которую не могут найти в лесу из-за масштабных вырубок.

«Количество выявленных случаев нападения волка на людей и сельскохозяйственных животных последние три года держится на высоком уровне. <...> В период с 2018 по 2020 годы на территории РФ выявлено 712 случаев нападения волка на граждан и 93 865 случаев нападения на сельскохозяйственных животных», – сообщили «Газете.Ru» в Минприроды.

Люди сами виноваты в том, что волки бросаются на домашний скот. Из-за вырубки лесов снижается численность диких копытных – главной пищи для волков. «Волкам нечего есть, и они выходят к людям. Если бы у нас заботились о естественной экосистеме, то, конечно, было бы намного меньше проблем», – пояснила зоолог Елена Литвинова.

В Минприроды добавили, что численность хищников ежегодно снижают в рамках осуществления любительской и спортивной охоты в сроки, установленные Правилами охоты.

Ранее в «Национальном индексе тревожностей» среди главных страхов россиян оказалось нашествие волков. О том, что данная проблема обострилась, заявили жители сразу нескольких регионов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.21

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