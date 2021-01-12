На Дальнем Востоке фермер убил бешеную волчицу голыми руками

В Еврейской автономной области волчица пробралась на ферму и напала на домашних животных. Хозяин дал отпор хищнику и убил его голыми руками. Анализ показал, что зверь был заражен бешенством.

Инцидент произошел в селе Новотроицкое. Волчица напала на двух собак и лошадь. На защиту животных бросился фермер, вооруженный лишь фонариком. Схватку с диким зверем снимали камеры видеонаблюдения.

Отмечается, что мужчина не получил серьезных ранений, однако был укушен. Пробы, взятые у мертвого волка, показали наличие антигена вируса бешенства.

Стоит отметить, что в последнее время в ЕАО участились случаи нападения диких животных на домашний скот. Волки пробирались в фермерские хозяйства в селах Кульдур, Башмак и Смидовичском городском поселении Еврейской автономной области.

Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой организована проверка. «По результатам проверки будет дана оценка действиям контролирующих органов и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 11.01.21

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