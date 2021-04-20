Социологи рассказали о новых страхах россиян

Социологи составили «Национальный индекс тревожностей», основанный на негативных высказываниях россиян в соцсетях и анализе новостей в СМИ. Если в конце прошлого года жители РФ больше всего боялись падения уровня жизни и негативных последствий пандемии, то в начале 2021 года причины для страхов стали другими.

По данным аналитиков, по значимости для граждан в начале 2021 года на первое место вышел страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста. В январе-марте в соцсетях наблюдался всплеск негативных высказываний как в адрес правоохранителей, так и протестующих, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование, подготовленное Компанией развития общественных связей (КРОС). Согласно выводам социологов, эту тему в соцсетях обсуждали в 7,7 раза активнее, чем в СМИ.

На втором месте оказался страх перед «нашествием волков» (обсуждалась в 5,9 раза активнее). Он связан с обострением данной проблемы во многих регионах: Архангельской, Омской, Нижегородской, Смоленской, Псковской, Московской, Кировской областях, Республике Коми, Карелии, Бурятии и других.

Третьей по уровню тревожности стала угроза «революции и потрясений» из-за ситуации вокруг Алексея Навального (в 3,7 раза). «Подавляющая часть общества не хочет революций и потрясений, так как опасается их последствий. В то же время то, как действуют правоохранительные органы и какие решения принимают суды, людям тоже не очень нравится», – пояснил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев.

Рост тревожности среди населения констатирует и директор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, в большей степени это связано с эпидемической ситуацией и страхом перед началом войны.

«Вроде бы вторая волна коронавируса закончилась, но нет ощущения, что победа над эпидемией одержана. В Европе дела идут плохо, Турцию закрыли, вакцинация в России идет достаточно медленно, что создает риски третьей волны. Страх перед началом войны порождает обстановка в Донбассе и напряженность в отношениях с США», – отметил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.21

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