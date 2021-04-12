Россиянин задушил бешеную волчицу голыми руками

В Воронежской области мужчина отбился от напавшей на него волчицы. Анализ показал, что животное болело бешенством.

Инцидент произошел в Борисоглебске. Вечером муж с женой вышли на прогулку на окраине города. К паре выбежало животное, женщина подумала, что это собака, но мужчина сразу узнал волка и дал отпор.

«Он сразу начал разжимать волку челюсть, постарался прижать к земле, придушить. Он справился, он большой молодец», – рассказала РИА «Новости» представитель Борисоглебской районной станции по борьбе с болезнями животных.

Как показал анализ, волчица страдала бешенством. Мужчина она укусила за ногу, теперь ему предстоит пройти курс антирабической вакцинации.

Воронеж, Зоя Осколкова

Воронеж. Другие новости 12.04.21

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