В профильных комитетах заксо произошли кадровые рокировки

В трех профильных комитетах заксобрания произошли кадровые перестановки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды по собственному желанию ушел депутат Дмитрий Жуков. На его место пришел новичок заксобрания Виталий Крупин, чья депутатская работа началась только сегодня.

Из комитета по бюджету, налогам и финансам ушел депутат Илья Бондарев, который также являлся заместителем председателя. В состав комитета включен Дмитрий Жуков. Планируется, что во время обеденного перерыва комитет изберет нового зампреда, и это будет именно Жуков.

Илья Бондарев продолжит депутатскую работу в комитете по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.03.21

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