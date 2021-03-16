В начале заседания заксо принес присягу 50-й депутат

Сегодня в начале пленарного заседания заксобрания принес присягу новый депутат от партии «Единая Россия» – Виталий Крупин. Таким образом, депутатов снова стало 50.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после принесения присяги депутат получил соответствующее удостоверение и нагрудный знак.

Виталий Крупин – исполнительный директор ООО «Стройконтроль», в «Единую Россию» вступил в 2015 году, а через год стал руководителем федерального партпроекта «Безопасные дороги» на территории Свердловской области. В 2016 году Крупин участвовал списочником в выборах в заксо, а в 2018 году – в выборах в гордуму Екатеринбурга.

Напомним, в феврале президиум регионального политсовета решил отдать Крупину вакантное место в заксобрании Свердловской области. Депутатский мандат освободился после смерти Владимира Терешкова, который избирался по партийному списку.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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